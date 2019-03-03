الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد أمس، إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظتي المخواة وقلوة،واجتمع مع مديري الإدارتين، والتقى بالموظفين.كما تفقد جامع ابن تيمية، وبعض الجوامع والمساجد والتقى منسوبيها، واستمع لما لديهم من ملاحظات ومقترحات، كما تفقد المساجد التي لا تزال تحت الإنشاء.وأكد الدكتور مطلق آل سعد أن هذه الزيارات تأتي ضمن توجيهات وحرص الوزارة ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ؛ للوقوف على احتياجات الإدارات والجوامع والمساجد بالمنطقة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله، انطلاقًا من رسالة الوزارة في خدمة بيوت الله ومنسوبيها.// انتهى //12:13ت م0051