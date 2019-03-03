أبها 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية السودة الفرعية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسار السياحي "درب عسير" الذي يمتد من مدينة أبها حتى جزيرة "كُدُمبل" على ساحل البحر الأحمر.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن هذه المرحلة من المسار اشتملت على فتح وتنظيف الطريق التاريخي "طريق القَدم" وإعادة تهيئة الأجزاء المتأثرة منه ابتداء من قرية "العزيزة" بمركز السودة وصولاً إلى قرى "بني مازن" ،مشيرا إلى أنه بلغ طول هذه المرحلة 8 كيلومترات.// انتهى //12:16ت م0052