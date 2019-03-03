الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسبرعاية معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، تنظم شركة سي تريد، بالشراكة مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وشركة "البحري"، المؤتمر السعودي البحري الثاني، خلال الفترة من 11 - 12 مارس 2019م بالرياض، الذي يُعد الحدث الرائد في المجال البحري والخدمات اللوجستية، ومنصة فريدة يجمع أبرز صناع القرار وخبراء القطاع البحري من المنطقة والعالم، بحضور عدد من أصحاب المعالي وكبار مسؤولي النقل والملاحة البحرية ورجال الأعمال في المملكة.ويناقش المؤتمر أهم التطورات في القطاع البحري والخدمات اللوجستية في المملكة، وبحث مستجدات الأسواق الرئيسة وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب التي من شأنها تسريع وتيرة نمو وازدهار القطاع البحري، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة، وتقديم الاتجاهات المستقبلية للصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، وذلك تماشياً مع أهداف وركائز رؤية السعودية 2030.كما سيوفر المؤتمر في دورته الثانية الذي يحظى باهتمام واسع من الأوساط البحرية العالمية؛ أفكاراً ورؤى هامة لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية المزدهر بوصفه أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية التي ستمهد الطريق نحو مزيد من التنويع الاقتصادي في المملكة، وفتح إمكانات استثمارية هائلة تصل قيمتها إلى 18 مليار ريال سعودي.ويتوقع أن يشارك أكثر من 2000 متخصص في المجال البحري، خلال فعاليات المؤتمر البحري السعودي الثاني، الذي سيوفر العديد من فرص التواصل وإبرام الصفقات التجارية وتعزيز الحضور المحلي والخارجي وإقامة علاقات أعمال جديدة في الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، كما سيعمل المؤتمر على استعراض رؤى واستراتيجيات العديد من القطاعات الحيوية الحكومية وخططها المستقبلية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، فضلاً عن جمع قادة شركات الشحن والموانئ وبناء السفن والشركات البحرية في المملكة وشركائهم الدوليين.// انتهى //12:17ت م0053