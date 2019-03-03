أبها 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واسنظم النادي الطلابي بكلية الطب في جامعة الملك خالد بالتعاون مع مستشفى عسير المركزي ومجمع الراشد مول بأبها، أمس حملة توعوية عن أمراض الأذن والسمع .وأوضح مشرف الحملة عادل الأسمري أن الفعالية اشتملت على ركن للتعريف بفسيولوجية السمع والتوازن وجناح للأطفال وركن تعريفي بأجهزة السمع الإلكترونية وكيفية عملها، وعيادتين للكشف عن اضطرابات السمع بإشراف أخصائي السمع حمد العسيري وعيد الغامدي.وأشار الأسمري إلى أنه زار مقر هذه الحملة حوالي 300 شخص وتم اكتشاف 40 حالة مرضية حولت إلى عيادات الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى عسير المركزي.يذكر أن الفعالية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسمع، حيث تشكل اضطرابات السمع والتوازن مشكلة متنامية تواجهها العديد من دول العالم وقد قامت العديد من الدول باتخاذ التدابير الوقائية وتعزيز أنظمتها الصحية لحث المجتمع على إجراء الفحوصات الروتينية للسمع.// انتهى //12:17ت م0054