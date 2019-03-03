الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسيشارك المنتخب السعودي للبنين تحت 20 سنة غداً في منافسات سلاح المبارزة (الابيه) ضمن منافسات البطولة الآسيوية للناشئين والشباب تحت 20 سنة المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى الثامن من شهر مارس الجاري.ويمثل الأخضر الرباعي جواد الداوود وحسين الطويل وعمر العكاس وعبدالكريم الحليفي.كما يخوض المنتخب السعودي للمبارزة (للسيدات) غداً منافسات سلاح السيف "السيبر" بمشاركة ربى المصري والحسناء الحماد// انتهى //12:29ت م0058