إسلام آباد 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستابعت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تطورات التوتر العسكري بين باكستان والهند، وسط تجدد الاشتباكات بين القوات الهندية والباكستانية المرابطة على جانبي الخط الفاصل في كشمير، بالهاون والمدفعية، أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود والمدنيين.واهتمت بتأييد منظمة التعاون الإسلامي، موقف باكستان في الأزمة مع الهند، واستنكارها في البيان الختامي بأبوظبي، انتهاك الهند سيادة باكستان وتأييد حق إسلام آباد في الدفاع عن النفس.وأخبرت صحف الأحد، عن نفي باكستان تعرضها لأي ضغوط دولية من أجل الإفراج عن الطيار الهندي الأسير، وتأكيدها الإرفراج عنه في بادرة سلام.وتطرقت إلى تحرك الدول الصديقة وبعض الدول الكبرى، إلى تخفيف التوتر بين باكستان والهند، للحد من نشوب حرب بين الجارتين النوويتين.وتناقلت الصحف مطالبة زعماء المعارضة في الهند من الحزب الحاكم بالكف عن تصعيد التوتر مع باكستان وعدم استخدام الحرب ذريعة لأغراض سياسية قبيل الانتخابات الهندية.وعرجت على المفاوضات الجارية بين باكستان وصندوق النقد الدولي لمنح إسلام آباد حزمة قرض تصل إلى 12 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات الخارجية.وأشارت صحف باكستان إلى الخسائر التي وقعت في الأرواح والممتلكات، جراء سلسلة الأمطار الغزيرة والسيول في إقليم بلوشستان الباكستاني.// انتهى //12:31ت م0059