جيزان 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام شرطة المنطقة المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري، بعد صدور الأمر الكريم بتعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة جازان.وقدم سمو أمير جازان التهنئة لمدير شرطة جازان المعين العميد عبدالله الزهيري, راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد, موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.من جانبه عبر مدير عام شرطة منطقة جازان العميد عبدالله الزهيري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان على ما استمع اليه من توجيهات في سبيل تحقيق التطلعات نحو إنجاز العمل الأمني بالمنطقة على أكمل وجه، داعيا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.// انتهى//13:48ت م0082