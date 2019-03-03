الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأنهت اللجان الطبية لجائزة "وعي" مراجعة وتقييم المعلومات الصحية التوعوية المطروحة في الأعمال المشاركة بالجائزة في موسمها الثالث، كما جرى خلال الأسبوع الماضي تحكيم المشاركات فنياً من قبل لجان فنية مختصة من الخليج في المسارات الخمسة المطروحة، التي شملت 4 مسارات فردية هي "فيلم قصير، إنفوجرافيك، موشن جرافيك، صورة"، إضافة إلى مسار مخصص لمشاركة مدارس دول الخليج واليمن.وقامت لجنة التحكيم باختيار المشاركات الفائزة بالمراكز العشرة في كل مسار من المسارات الخمسة، إضافة إلى تحديد المشاركات المرشحة للانتقال لمرحلة التصويت.وخصصت الجائزة هذا العام 3 جوائز منفصلة للثلاث مشاركات الفائزة بأعلى نسب من التصويت، وسيتم فتح التصويت على المشاركات بتاريخ 15 مارس المقبل ويمتد لأسبوع.ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائز سيتم الإعلان عنهم خلال الحفل الختامي في شهر إبريل المقبل.يُذكر أن جائزة "وعي" قد انطلقت بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث أُتيحت فرصة المشاركة فيها لمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون واليمن سعيا لاستثمار مهارات الشباب وإشراك أفراد المجتمع في نشر الوعي الصحي بطرق إبداعية مبتكرة.// انتهى //13:49ت م0083