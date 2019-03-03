جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واسعززت الكلية التقنية بمحافظة جدة شراكتها مع مؤسسات المجتمع المدني وذلك عبر تنفيذ أربع مبادرات تم تقديمها ضمن ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟" التي تستهدف في مجملها الجوانب الخدمية لقطاع الحج والعمرة وزوار بيت الله الحرام ضمن مخرجات تواكب رؤية المملكة 2030 وتعزيز الفرص الفندقية والسياحية في مجال التدريب والتوظيف التي من شأنها الارتقاء بخدمة الحج والعمرة وزوار بيت الله الحرام.وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي أن هذه المنظومة من المبادرات تشتمل على عدد من الأهداف التي تخدم قطاع الحج والعمرة ومنها المبادرة الأولى عبر تقديم ورشة عمل تفاعلية بعنوان "مستقبل التدريب الفندقي والسياحي في خدمة الحج والعمرة" التي جمعت المختصين بالقطاع الفندقي والسياحي بمنطقة مكة المكرمة مع الكلية التقنية بجدة لبحث رؤية التدريب على قطاع السياحة والفندقة.وأضاف أن هذه الورشة خرجت بتوصيات ضمن حزمة من الأهداف مثل استعراض أنجح التجارب في قطاع الفندقة والسياحة بما يحقق خدمة مميزة للحاج والمعتمر وتطوير التدريب التقني في تخصص السياحة والفندقة بما يتوافق وتحفيز المشاركة التطوعية للمتدربين من خلال الاعداد والتنفيذ لورشة العمل ومشاركة طالبي العمل في هذا القطاع وتعريفهم بالاتجاهات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع.وأشار إلى أن محاور هذه الورشة تتضمن الإطار الثقافي والتاريخي والسياحي لزيارة الحاج والمعتمر والاستثمار الأمثل للإمكانات السيحية والاقتصادية والموارد البشرية وتوجيها بفاعلية نحو قطاع الحج والعمرة ورفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير خدمات الحج والعمرة 2030 و تعزيز الابتكارية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في قطاع الحج والعمرة وسوق العمل في منطقة مكة المكرمة واتجاهاته المستقبلية في هذا القطاع.وأضاف أن المبادرة الثانية حملت عنوان "الطريق إلى بيت الله الحرام" وتتضمن عملية تلوين لمداخل مكة المكرمة وأعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية المؤدية للحرم المكي الشريف بحيث يكون كل طريق مؤدي للحرم من الطرق الرئيسية بلون مختلف وذلك بهدف إرشاد القادمين للحج والعمرة من الداخل، مبيناً أن هذه المبادرة تحمل أهدافاً منها تجميل الشوارع المؤدية إلى الحرم المكي الشريف والقضاء على ظاهرة الضياع لمستخدمي الطرق المؤدية إلى الحرم المكي الشريف وسهولة الاستدلال على مكان وقوف السيارات على هذه الطرق وسرعة الانتقال داخل هذه الطرق ومعرفة أماكن السكن والوقوف وسهولة الوصف لمستخدمي هذه الطرق من قبل الجهات المعنية بخدمة الحاج والمعتمرين.ولفت إلى أن مبادرة الكلية الثالثة عبارة عن خريطة "ارشدني", وهي خريطة ارشادية للحاج والمعتمر عن الحرم المكي الشريف والمعالم والطرق الرئيسية والمستشفيات والمراكز الصحية والأمنية، إضافةً إلى المواقع والخدمات التي تهم المعتمر, بهدف إرشاده بطريقة ميسرة بالصور ومحاكاة لواقع منطقة الحرم الشريف ومحيطة ومساعدة غير الناطقين باللغة العربية على الوصول من خلال الرسومات المعبرة للخدمات العامة وخدمة رجال الأمن وأفراد الكشافة لتسهيل إرشاد التائهين، فيما تختص المبادرة الرابعة ببرنامج العناية بالمساجد على طريق مكة المكرمة ومن أهدافها تحسين الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر من خلال العناية بالمساجد ونظافتها وصيانتها وتقديم رسالة للمجتمع عن التدريب التقني والمهني من خلال مشاركة المتدربين بالمساهمة في الأعمال التطوعية وتحفيز روح العمل التطوعي لدى المتدربين وتفعيل المسؤولية الاجتماعية لديهم.// انتهى //13:56ت م0088