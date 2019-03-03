القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية اجتماع لجنة مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية برئاسة لبنان وبمشاركة ممثلي الدول العربية، لمناقشة ومتابعة عدد من الموضوعات المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.وأوضح رئيس قسم تجارة الخدمات بإدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية خالد محمود والي في تصريح له اليوم أن الاجتماع يناقش على مدى يومين عددًا من الموضوعات، من بينها مقترحات بإنشاء لجنة دائمة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وعرض دولة الانضمام للاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، إضافة إلى استعراض ورقة عمل من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تحرير بعض القطاعات الخدمية في الدول العربية.وأكد على أهمية تحرير التجارة في الخدمات حول التجارة السلعية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن زيادة التبادل التجاري في الخدمات سيؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري في السلع بين الدول العربية.وأشار محمود إلى أن هناك عشر دول عربية منضمة إلى الاتفاقية العربية لتحرير التجارة في الخدمات، كما أن هناك دولتان مصدقتان عليها هما المملكة العربية السعودية والأردن، مبينًا أن مصر بصدد التصديق على الاتفاقية، مبينا أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيكون بعد مرور ثلاثة أشهر من تصديق ثلاث دول عربية عليها.//انتهى//14:08ت م0091