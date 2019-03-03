القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، الذي يزور مصر حاليًا.وأكد الدكتور مدبولي، خلال اللقاء، حرص مصر على تعزيز التعاون مع لبنان فى مختلف المجالات التى تسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، مبينًا أن الاجتماعات الجاري التنسيق لعقدها للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ستمثل فرصة كبيرة لدفع التعاون بين البلدين فى الفترة المقبلة.وأعرب رئيس الوزراء المصري عن شكره للدعوة التي تلقاها من رئيس الوزراء اللبناني لزيارة لبنان لعقد اللجنة العليا المشتركة، مؤكداً حرصه على تلبيتها فى أقرب وقت ممكن.//انتهى//14:10ت م0092