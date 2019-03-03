الباحة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي, ووكلاء الوزارة الذين يزورون المنطقة حاليًا.ورحب سمو أمير الباحة بمعالي المهندس الفضلي ومرافقيه، متمنيًا لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة.ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - ، لمختلف القطاعات والخدمات التي تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، مشيدًا سموه بالمتابعة المستمرة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لمشاريع المنطقة واحتياجاتها, مبديًا تفاؤله بالمستقبل في ظل دعم القيادة واهتمام الوزارة.واطلع الأمير حسام بن سعود خلال اللقاء على المشاريع التي تنفذها الوزارة في المنطقة، كما تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تهم مدينة الباحة ومحافظاتها، وبحث آلية دعم مزارعي المنطقة، والاستفادة من الأراضي الزراعية التابعة للوزارة والعمل على استثمارها بما يعود بالنفع على المنطقة وأهلها، وإنشاء مشاريع تشجيعية من خلال دعم العديد من المبادرات الزراعية، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية لتتمكن في المساهمة في زراعة المنطقة ودعم الاستثمار الزراعي.من جانبه أعرب المهندس الفضلي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لحرصه واهتمامه بمشاريع الوزارة وعلى ما يجده فرع الوزارة بالمنطقة من دعم مستمر تحت ظل الحكومة الرشيدة - أيدها الله - ومتابعة سمو أمير المنطقة للارتقاء بالخدمة التي تقدمها الوزارة لأهالي المنطقة ومناطق المملكة كافة.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، ووكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير فرع وزارة البيئة والزراعة بالباحة المهندس محمد بن علي الشهري، ومدير فرع إدارة المياه بالمنطقة المهندس أحمد القرشي.وأكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن زيارته للمنطقة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في هذه الوزارة للمواطنين تنفيذًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مشيرًا إلى أن لقاءه بسمو أمير منطقة الباحة أثمر عن توافق كبير لما نقله من طلبات وتوقعات المواطنين.وبين معاليه أنه تم زيارة الكثير من المحافظات والقرى والمزارع بمنطقة الباحة، والوقوف والاطلاع على سير العمل ومتابعة العديد من مشاريع الوزارة المنفذ حاليًا بالباحة، مشيدًا بما تزخر به منطقة الباحة من فرص وامتيازات نسبية للاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية لها.وأضاف المهندس الفضلي بأنه سيتم العمل مع مقام إمارة الباحة والجهات الأخرى لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المواطن في المملكة العربية السعودية سواءً كان في منطقة الباحة أو في كل المناطق، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتحقق كل ما يهم المواطنين.// انتهى //14:13ت م0093