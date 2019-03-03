بريدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم ، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين أمانة منطقة القصيم والجمعية التعاونية لنبات اليسر والنبات الصحراوية للإصحاح البيئي بوجه عام وتطوير منتزه اليتيمة البيئي جنوب مدينة بريدة بصفة خاصة.ووقع اتفاقية التعاون من جانب الجمعية صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة ، وعن أمانة منطقة القصيم أمين المنطقة المهندس محمد المجلي.وتهدف الاتفاقية إلى تطوير منتزه اليتيمة جنوب مدينة بريدة بما يؤهله ليكون محمية طبيعية تحت إدارة الأمانة من خلال توثيق قائمة النباتات والأشجار الصحراوية في المنتزه وبناء قاعدة معلومات علمية حديثة عنها وإكثارها ، وبرنامج لإعادة الحياة الفطرية ، ودراسة تنفيذ نظام رقابي بيئي للمنتزه ، واقتراح خطة لتطوير المنتزه لكي يكون مقصدًا للسياحة البيئية ، وخدمات التقنيات الجوية للمتطلبات البيئية ، ودراسة تنفيذ برنامج لجمع وإكثار بذور النباتات الصحراوية بالمنطقة ، ودراسة تنفيذ برنامج لإكثار النباتات المحلية المناسبة للاستخدام لتشجير الأماكن العامة والمتنزهات وجوانب الطرقات في مدن القصيم ، وتنفيذ برنامج مراقبة رمي المخلفات خارج المناطق المحددة لتجميع المخلفات ، وتنفيذ برنامج المعرض البيئي السيار.ونوه أمير منطقة القصيم باهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على تهيئة وتوفير الأماكن السياحية البيئية التي تسهم في خلق متنفس سياحي بيئي لأهالي وزوار المنطقة متمثلاً بمنتزه اليتيمة ، لافتاً الانتباه إلى أهمية الإصحاح البيئي لإيجاد بيئة صحية بكافة روافدها وعناصرها.وقال سموه : إن البيئة هي العامل الأساس في وجود مناخ صحي يساعد على نجاح العوامل الأخرى ، والمحافظة على الأشجار المحلية وطريقة إكثارها والاستفادة من هذه المنتزهات للحفاظ على البيئة ، وتوفير الحماية البيئية للغطاء النباتي ، مشيراً إلى إيجاد منتجع تتوفر فيه مقومات الترفيه البيئي ، تماشياً مع ما تبذله الدولة - أيدها الله - من جهود كبيرة في مكافحة التصحر ، وسعيها إلى نشر التوعية البيئية وإعادة التوازن البيئي للصحاري ، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج التحول الوطني فيما يتعلق بحماية البيئة ودعم التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ، مؤكداً أهمية الحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل التلوث ورفع جودة الهواء ، وتجميل المدن ، وزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة.حضر توقيع اتفاقية التعاون المشترك أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية.// انتهى //14:13ت م0094