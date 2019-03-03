الباحة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم ، سير العمل في عدد من المشروعات بمنطقة الباحة، كما اجتمع مع مديري الإدارات بالمنطقة، مطلعاً على الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة للمستفيدين.وتابع المهندس الفضلي جولاته الميدانية لتلك المشروعات ، حيث وقف على مشروع الخزان الاستراتيجي بنخال، الذي اكتمل العمل به بنسبة 69.5 %، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 109.7 مليون ريال، وتصل السعة التخزينية للمشروع 150 ألف متر مكعب، ويستهدف زيادة الخزن الاستراتيجي بالمنطقة مع إمكانية الرفع إلى 40 ألف متر مكعب يومياً إلى الباحة، وسيكتمل تنفيذ المشروع خلال 4 أشهر.واطلع معاليه خلال الزيارة على مشروع إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي عردة، الذي اكتمل العمل فيه بنسبة 100 %، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 118.4 مليون ريال بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف متر مكعب يومي، ويستهدف تنقية مياه سد عردة وزيادة كميات إنتاج المياه للمنطقة.ووقف وزير البيئة والمياه والزراعة على تجربة مزرعة الزيتونة أ التي تُعد أول مزرعة سياحية في منطقة الباحة، وبها مزرعة لإنتاج الفراولة عن طريق الزراعة المائية، وتبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع، حيث تحتوي على أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، إضافة إلى 4 خزانات لحصاد مياه الأمطار وحديقة لتربية الطيور الأليفة، وتهتم بتجربة الزراعة البعلية لزراعة محصول الشعير.عقب ذلك استمع المهندس الفضلي لمطالب أهالي المنطقة، مستعرضاً سبل دعم قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، من خلال مبادرات الوزارة المختلفة لخدمة المستفيدين، وتمكين صغار المنتجين في مجالات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وطرق استغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية في المناطق الريفية وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، والإسهام في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.// انتهى //14:15ت م0095