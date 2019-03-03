حائل 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق03 مارس 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بمقر الإمارة اليوم , فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة حائل تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".ولدى وصول سموه مقر الحفل كان في استقباله مدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض وعدد من ضباط الدفاع المدني.وافتتح الأمير فيصل بن فهد بن مقرن المعرض المقام بهذه المناسبة وشاركت فيه عدد من الإدارات الحكومية وتضمن المعرض برامج تفاعليه هادفة تُعنى بسلامة الطفل.ثم دشن نائب أمير منطقة حائل حملة "كاشف الدخان لك أمان" واستمع سموه لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة أوضح فيه أن المعرض يشتمل على مشاركات هادفة من عدة جهات حكومية ورسائل معرفية هادفة تتعلق بسلامة الأطفال لتحقيق السلامة لتوفير البيئة الآمنة لهم مثمناً لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه رعايتهما لهذا الاحتفال.وفي ختام الحفل كرم سموه الجهات المشاركة في انجاح الفعاليات وكرم أحد المتطوعين المتميزين كما تسلم درعاً تذكارياً قدمه اللواء العضاض بهذه المناسبة.// انتهـى //15:01ت م0128