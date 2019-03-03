الدمام 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستفقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ، المشروعات التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة ، في بلديتي محافظة رأس تنورة والجبيل ، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن جولات معاليه التفقدية للبلديات للوقوف على سير العمل والالتقاء بالمواطنين.واستهل معاليه زيارته لبلدية محافظة رأس تنورة ، كما عقد اجتماعا مع رئيس بلدية رأس تنورة وقيادات البلدية والمجلس البلدي وناقش معهم المشروعات التي جرى تنفيذها والجاري تنفيذها، مطلعًا على احتياجاتهم ومرئياتهم.واستمع معالي أمين المنطقة لشرح تفصيلي حول المشروعات التنموية التي نفذتها وتنفذها البلدية في المحافظة، وسير العمل فيها، والإنجازات التي قامت بها البلدية ونسب الإنجاز لكل مشروع.وقام خلال جولته التفقدية بوضع حجر الأساس لمنتزه العبير والذي يحتوي على ١٣٢ موقف سيارات منها ٨ لذوي الهمم وألعاب أطفال وممشى دائري ومسطحات خضراء وأشجار، كما تفقد معاليه مشروع المركز الحضري لمحافظة رأس تنورة لمتابعة سير العمل، موجها بعلاج بعض الملاحظات، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 70%.بعد ذلك التقى خلال جولته عددًا من المواطنين, واستمع لآرائهم وملاحظاتهم ومتطلباتهم, موجهًا بتقديم الحلول اللازمة لها.وتجول المهندس الجبير داخل أرجاء المحافظة, لتفقد المشروعات التي تنفذ حالياً بالمحافظة، موجهًا بسرعة إنجازها مع الالتزام بالجودة في التنفيذ والرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل ومعالجة المعوقات كافة إن وجدت, والوقوف الميداني على جميع المشروعات من قبل البلدية لمتابعة سير العمل فيها، مشددًا على سرعة استكمال باقي المشروعات.عقب ذلك توجه معالي أمين المنطقة الى بلدية محافظة الجبيل لتفقد عدد من المشروعات التنموية ضمن زيارته التفقدية، وكان في استقباله رئيس البلدية المهندس صالح بن محمد القرني وعدد من قيادات البلدية، واستمع لشرح تفصيلي من خلال عرض مرئي قدمه رئيس بلدية الجبيل عن المشروعات التي جرى تنفيذها في محافظة الجبيل والجاري تنفيذها ونسب الإنجاز فيها، بحضور قيادات البلدية والمجلس البلدي, كما استمع لمقترحاتهم وآرائهم, بينما التقى عددًا من المواطنين, مستمعًا لمطالبهم واحتياجاتهم.بعدها قام معاليه بجولة تفقدية في أنحاء المحافظة لتفقد المشروعات التنموية التي تنفذ في المحافظة، كما قام بجولة أيضا إلى ضاحية الملك فهد بالجبيل، موجهًا بسرعة إنجاز المشروعات والرفع أولًا بأول عن سير المشروعات مع الحرص على الجودة.وتأتي هذه المشروعات ضمن ميزانية العام المالي الجديد 2018م- 2019م، و خطة أمانة المنطقة الشرقية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدن وقرى وهجر المنطقة الشرقية، التي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.كما تأتي أهمية الزيارة من خلال حرص معالي الأمين على تفقد سير العمل في جميع البلديات والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم عن قرب، والاستفسار منهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، وكذلك تفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً، والعمل على تذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجهها, في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة، وكذلك متابعة وتوجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في الحرص على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، وكذلك تفقد سير العمل في المشروعات وغيرها من الخدمات البلدية على أرض الواقع.// يتبع //15:02ت م0129

يذكر أن عدد المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة رأس تنورة بلغ 11 مشروعًا، بقيمة إجمالية بلغت 40,516 مليون ريال، تمثلت في استكمال مشروع مباني ومرافق عامة بمحافظة رأس تنورة (مبادرة مباني)، والتخلص من النفايات وردم التجمعات المائية وآليات التخلص من النفايات بمحافظة رأس تنورة، وإنشاء منتزه عام بمحافظة رأس تنورة (مبادرة أنسنة المدن)، وكذلك التخلص من النفايات وردم التجمعات المائية وآليات التخلص من النفايات بمحافظة رأس تنورة – أعمال ردم ، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمحافظة رأس تنورة أعمال استكمال وتأهيل محطات الأمطار ، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمحافظة رأس تنورة – أعمال خطوط جاذبية ،وسفلتة وأرصفة وإنارة بمحافظة رأس تنورة والقرى التابعة لها ، وتطوير شارع الملك سعود بمحافظة رأس تنورة ( مبادرة طرق )، وإعادة تأهيل وتطوير الشوارع والأرصفة والإنارة بمحافظة رأس تنورة وتنزيل المخططات الهيكلية لبلدية محافظة رأس تنورة.ويحتضن المركز الحضاري الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لجميع الطبقات والشرائح الاجتماعية حيث يقع على كورنيش المحافظة بمساحة إجمالية تجاوز(681ر16م2) ويضم المركز مساحات لمباني وتتكون من (بهو المدخل الرئيسي - صالة استقبال رئيسة - صالة المعرض – مسرح يتسع لعدد (1450) مقعد - مكتبة – قاعات تدريب – قاعة طعام ومطبخ تحضير – دورات مياه – مصلى يتسع لعدد (250 مصلي ) – ومواقف سيارات خارجية بعدد (200) إضافة إلى الموقع العام.ومن ضمن المشروعات منتزه العبير الذي قام معاليه بوضع حجر الأساس له ويحتوي على ١٣٢ موقف سيارات منها ٨ لذوي الهمم ومسطحات خضراء وأشجار، وهو عبارة عن أرض بلدية تبلغ مساحتها (000ر103م2) تقع بحي الزهور, حيث يعد المنتزه متنفساً لأهالي المحافظة تفعيلاً لمبادرة أنسنة المدن ويشمل عمل مشايات بعروض وأشكال مختلفة ومساحات خضراء مع تركيب أعمدة إنارة ديكوريه ومجموعات ألعاب للأطفال منها ما هو مخصص لأصحاب الهمم، وملعب كرة قدم نموذجي.ومن المشروعات ممشى امتداد شارع الأمير نايف الذي يعد ضمن مشروعات أنسنة المدن ورغبة من البلدية بتوفير وزيادة مناطق ومضامير المشي للمستفيدين واستكمالاً لربط محيط المشي الذي يربط كلاً من طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد وشارع الأمير نايف مع بعضها وجاء تنفيذ هذا الممشى لتحقيق هذه الأهداف، ويبلغ طول هذا الممشى ( 600م.ط ) يتضمن تنفيذ أرصفة من البلاط المتداخل والخرسانة المطبوعة بأشكال وألوان متناسقة مع أحواض زراعية وأعمدة إنارة ديكوريه وألعاب أطفال ومواقع بوفيهات استثمارية وبذلك يصبح إجمالي الممشى (000ر4م.ط ).وبلغ عدد المشروعات التي الجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظة الجبيل : ٢٤ مشروعا بإجمالي : 224,029 مليون ريال، تمثلت في تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة وتطوير الواجهة البحرية بجزيرة جنة وتطوير الكورنيش الجنوبي وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي والشمالي ( مبادرة أنسنة المدن ) وردم وتسوية الأراضي بضاحية الملك فهد بالجبيل وردم وتسوية وتنزيل وتبتير الأراضي والمخططات وردم وتسوية سفلته بضاحية الملك فهد ببلدية الجبيل ( مبادرة السيول )، وكذلك آليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات ، وإنشاء مجموعة من الحدائق بالأحياء السكنية وحدائق وممرات مشاة وساحات بضاحية الملك فهد ودراسات وتصاميم الحدائق ودراسة وتصميم إنشاء مبنى متعدد الأدوار ، والإشراف الفني الهندسي على أعمال التنفيذ للمشروعات واستكمال مشروع وتأهيل وتطوير الشوارع واستكمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال سفلته مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالجبيل ،وسفلتة وأرصفة وانارة حي الخالدية وحي الضباب بالجبيل.// انتهى //15:02ت م0130