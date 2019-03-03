الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسشاركت وكالة الأنباء السعودية باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من شهر مارس 2019 م وأقيم تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا".وبهذه المناسبة استقبلت "واس" عدداً من طلاب المدارس وقدمت لهم محاضرة توعوية صاحبها عرض مرئي عن الأمن والسلامة خاصة في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو مدن الألعاب بهدف رفع مستوى الوعي الوقائي للحد من وقوع الحوادث المختلفة إلى جانب تثقيفهم وتعليمهم على كل ما يسهم في حمايتهم من المخاطر بحول الله.عقب ذلك تجول الطلاب في إدارتي: التحرير، والتصوير، واطلعوا على طريقة صناعة الخبر والتقاط الصورة وبثهما على الموقع الإلكتروني لـ "واس"، ثم زار الطلاب مبنى المركز الإعلامي وشاهدوا تجهيزاته التقنية المخصصة لاستضافة وتنظيم المؤتمرات و الندوات .وفي نهاية الزيارة قدمت وكالة الأنباء السعودية للطلاب نسخاً من كتيب يحكي عدداً من أساليب الأمن والسلامة الخاصة بالحرائق والكهرباء.// انتهى //15:03ت م0131