رام الله 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (87) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى الفلسطينيين، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك خلال شهر فبراير.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني اليوم، أن من بين الأوامر الصادرة أمرًا لمدّة أربعة أشهر صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس من الخليل، والمعتقلة منذ تاريخ 29 مايو 2018، بذريعة التّحريض، علمًا أنها تعرّضت للاعتداء بالضّرب خلال عملية اعتقالها.وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة (37) أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.// انتهى //15:06ت م0133