جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي ، اجتماع المجلس السابع ، الذي تم خلاله استعراض عدد من التقارير عن ما أنجزته الأكاديمية منذ تأسيسها من مشروعات ومبادرات لخدمة أهدافها في تنمية الشعر العربي الفصيح ودعمه وتطويره ، وتعزيز دوره في الثقافة المعاصرة .كما اطلع المجلس ، على سير أعمال جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ، الذي تضمن أعداد المشاركات المقدمة ، وموعد الإعلان عن القائمة القصيرة لأسماء المرشحين للفوز بالجائزة ، كذلك الأسماء المرشحة للجنة التحكيم النهائية للجائزة ، وترتيبات حفل تكريم الفائزين بها المقرر في 20 مارس الجاري .وقُدم أثناء الاجتماع تقريراً عن ما أنجزته الأكاديمية ، تضمن عرضاً لتقرير حالة الشعر العربي الذي يغطي الوطن العربي بأكمله متناولاً قضايا الشعر العربي الواقع والمأمول ، وحالة الشعر العربي الراهنة ، والشعر العربي في المشهد العالمي ، وشارك في إعداده 30 باحثاً ، وبلغ إجمالي عدد صفحاته قرابة 650 صفحة .وشمل التقرير ما أنجزته الأكاديمية في تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة لإقامة أنشطة لا صفية للطلبة ، وتقديم تعليم يختص بالشعر واللغة في ساعات النشاط عبر برامج نوعية وحقائب معدة ومتدرجة بحسب المرحلة التعليمية ، بهدف نشر ثقافة الشعر والمعرفة به وتعزيز حضوره ، وتعزيز حضور اللغة العربية .وكشف التقرير، أن عدد المعلمين المتدربين لتقديم الحقائب التدريبية في الأندية وصل إلى 237 معلماً ، في حين وصل عدد أندية الشعر التي تأسست 196 نادياً في كل من جدة ومكة المكرمة والطائف ، والتحق بعضويتها 2701 طالباً وطالبة .كما اطلع مجلس الأمناء ، على عرض عن نادي الشعر التابع للأكاديمية ، وهو نادي لا صفي تحت إشراف وحدة الأنشطة ورعاية الموهوبين في الأكاديمية ، ويبلغ عدد المسجلين فيه 823 طالباً وطالبة ، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتعزيزها ودعمها وتقديمها، ورفع الذوق العام في الكلمة والموسيقى والغناء ، ويشمل النادي ثلاثة مسارات رئيسة تتمثل في مسار الموهبة في كتابة الشعر، ومسار الإلقاء الشعري ، ومسار الموسيقى.وتخلل الاجتماع عرضاً عن أصبوحات الشعر، التي نظمت أكاديمية الشعر العربي أولاها في مقر جامعة الطائف ، دعماً للمواهب المختلفة في الشعر بوصفها مبادرة رائدة في تقديم الفنون المختلفة تحت مظلة الجامعة ، بهدف احتضان مواهب الطلاب والطالبات وتوجيهها ، وتكوين وعي بأهمية هذه الفنون ورقيها ، وغناء الشعر الفصيح فقط .كما قدمت سكرتارية جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي ، عرضاً حول سير العمل فيها ، كشف أن عدد مراسلات الأكاديمية لجهات الترشيح للجائزة في فروعها الثلاثة "الشعر العربي ، والشعر المسرحي ، والشعر المغنى" ، بالبريد الإلكتروني والورقي بلغ 200 مراسلة ، فيما وصل عدد المستخدمين الذين سجلوا على موقع الأكاديمية 234 مستخدماً ، جرت مراسلتهم جميعاً لتسجيل الترشيح، فيما وصل عدد المشاركات المكتملة للفروع الثالثة 47 مشاركة من 11 دولة ، مقابل تسع مشاركات فقط غير مكتملة الأوراق أو الشروط.وأفادت سكرتارية الجائزة أنها بدأت استقبال الترشيحات وفرزها في الأول من ديسمبر، في حين أُغلق باب الترشيح في العاشر من فبراير الماضي ، تمهيداً لإعلان القائمة القصيرة للمرشحين للفوز في العاشر من مارس الجاري ، قبل الإعلان الرسمي عن أسماء الفائزين .كما اطلع أعضاء مجلس الأمناء ، في ختام الاجتماع على ترتيبات حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي المقرر أن يكون في 20 مارس الجاري ، وسيُكرم خلاله الفائزون في فروع الجائزة الثلاثة.// انتهى //15:09ت م0135