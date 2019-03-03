الطائف 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسعقد عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم اجتماعا مع مدير مشروع مدينة الورود المهندس محمد المطوع بشأن تدريب وتوظيف عدد من المتدربين بأقسام الكلية في مشروع إسكان مدينة الورود .ووجه القاسم شكره للقائمين على مشروع مدينة الورود في المساهمة بتدريب وتوظيف عدد من متدربي الكلية عبر أقسامها المختلفة سواء عبر التدريب التعاوني للمتدربين أو التوظيف المباشر , مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأقسام ومنسقي التدريب والتوظيف بالكلية بتسهيل إنهاء الإجراءات واستكمال كافة المتطلبات مع الشركة المنفذة للمشروع .من جهته أكد المهندس المطوع أن الشركة تسعى إلى تدريب وتوظيف متدربي الكلية في الأقسام التخصصية التي يحتاجها المشروع وتعوّل كثيرا علىخريجي الكلية .الجدير بالذكر أن مشروع مدينة الورود يعد أحد أبرز المشروعات السكنية التي أعلن عن إطلاقها برنامج ( سكني ) التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص ، ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 6 ملايين متر مربع داخل النطاق العمراني ، ويتضمن المشروع ( 4775) فيلا سكنية بمساحات مختلفة.// انتهى //15:13ت م0137