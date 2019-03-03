الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسباشرت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بالرياض اليوم, تقديم خدماتها للرجال في مجمع "البساتين مول" بمحافظة شقراء لمدة خمسة أيام بهدف مشاركة القطاع في الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للدفاع المدني.وتقدم الوحدة المتنقلة خلال الأسبوع الحالي خدمات السجل المدني للرجال، من تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة وإصدار بدل فاقد، إضافة لتسجيل الواقعات المدنية (الزواج-الطلاق-الوفاة) وطباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله .// انتهى //15:17ت م0139