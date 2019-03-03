جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم ، فعاليات احتفاء الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019م ، تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ، بحضور معالي أمين جدة صالح بن علي التركي ، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني ، وعدد من المسؤولين ، وممثلي الجهات المشاركة ، وذلك بمقر الياسمين مول.وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم ألقى أحد الأطفال قصيدة ترحيبية بعدها قصّ سموه الشريط إيذاناً بافتتاح الفعاليات ، واطلع سموه على محتويات المعرض المصاحب من أركان تشمل أحدث أدوات السلامة ، والوسائل التوعوية ، وطرق الوقاية التي تحاكي حماية الطفل من الاخطار ، كما دشّن سموه حملة كاشف الدخان "أمان لك" .ورحّب العقيد الزهراني في كلمته بسمو محافظ جدة ، مؤكداً حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات ، وخاصة لأبنائنا في المنازل والمدارس.وأشار إلى أن هذه الفعالية التي تشارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة وتكثيف تواجد مدارس التعليم فيها تهدف للتعريف بأهم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال ، وتوضيح طرق الوقاية من أهم تلك المخاطر ، متطرقاً لأهمية دور جهاز الدفاع المدني وما يؤديه من مهام وواجبات لإيصال رسالة ثقافة السلامة.عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً بهذه المناسبة ، كما قدّم مجموعة من الأطفال مشهداً تمثيلياً عن السلامة.وفي ختام الحفل كرّم سمو محافظ جدة الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص ، كما تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ، ومن ثم التقطت الصور التذكارية مع المتطوعين.// انتهى //15:18ت م0140