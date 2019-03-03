جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسافتتح وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية ، الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني اليوم ، فعاليات ملتقى الموهبة والإبداع السادس ، بالنيابة عن معالي مدير الجامعة ، الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة .وشهدت الفعاليات تتويج الطلبة الفائزين في مسابقة الابتكارات ، التي جاءت نتائجها على النحو التالي : في المركز الأول الطالبة بشائر عيضه النهدي ، والمركز الثاني الطالب فيصل يوسف الشهري، والمركز الثالث الطالب عبدالرحمن سالم الحربي ، كما توجت الطالبات الفائزات في مسابقة الملكية الفكرية "البرمجيات" ، حيث حصلت على المركز الأول هند جمال طيب ، والمركز الثاني أنوار عبدالله الزهراني ، والمركز الثالث أمل أحمد بالبيد.وتجول وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والحضور في المعرض المصاحب للملتقى ، الذي احتوى على عدد من الابتكارات المقدمة من الطلاب والطالبات المشاركين فيه ، ثم بدأ الحفل الخطابي وتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات في المسابقة .وأفادت المشرفة على مركز الموهبة والإبداع ، الدكتورة فاتن البريكان ، أن الملتقى في نسخته السادسة احتوى على فعاليات وورش عمل ودورات تدريبية ، تلبي احتياجات معرفية ومهارية مختلفة لدى الطلاب والطالبات ، حيث شملت على 16 فعالية تقدم خلال يومي الملتقى ، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يقدم عدداً من هذه الابتكارات للطلبة .من جانبه أكد الدكتور الحياني ، أهمية الابتكار والبحث العلمي ودوره في الارتقاء بالوطن ، وأن الجامعة من هذا المنطلق تسخر كافة إمكاناتها لدعم فئة الموهوبين والمبدعين من طلابها من خلال البرامج والدورات المتنوعة التي يشرف عليها نخبة من المختصين ، بهدف إبراز هذه القدرات الفكرية والابتكارية وتنميتها لدى الطلاب ، إلى جانب المشاركة في المحافل المحلية والدولية ، مقدماً شكره لكل من أسهم في إنجاح الملتقى.// انتهى //15:20ت م0141