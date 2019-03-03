ثقافي / "التكامل الحسي" برنامج تربوي بمركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح غداً
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
السيح 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً الأثنين برنامج تربوي بعنوان ” التكامل الحسي ” ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.
وتتناول محاور البرنامج الذي يستهدف خريجات التربية الخاصة ، مفهوم التكامل الحسي ، ومفهوم اضطراب المعالجة الحسية ، والتكامل الحسي والتطوير الحركي ، والأنظمة الحسية واضطراباتها ، واستراتيجيات التعامل مع ذوي المشكلات في المعالجة الحسية.
ويأتي البرنامج ضمن المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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16:16ت م
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