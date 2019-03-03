السيح 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً الأثنين برنامج تربوي بعنوان ” التكامل الحسي ” ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.‏وتتناول محاور البرنامج الذي يستهدف خريجات التربية الخاصة ، مفهوم التكامل الحسي ، ومفهوم اضطراب المعالجة الحسية ، والتكامل الحسي والتطوير الحركي ، والأنظمة الحسية واضطراباتها ، واستراتيجيات التعامل مع ذوي المشكلات في المعالجة الحسية.‏ويأتي البرنامج ضمن المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //16:16ت م0159