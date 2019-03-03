الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأتمت الشركة السعودية للكهرباء تشغيل واحدة من أحدث محطات التحويل في محافظة جدة.وقالت "السعودية للكهرباء: "إن محطة الهنداوية بدأت التشغيل الأسبوع الماضي وتبلغ تكلفة إنشاؤها حوالي 180 مليون ريال، وأنشئت لغرض تدعيم استقرار الشبكة وزيادة موثوقية الطاقة الكهربائية لعدد من الأحياء الرئيسية في محافظة جدة.وأضافت: "إن المحطة الجديدة تتلقى حاجتها من الطاقة الكهربائية من عدد من محطات التوليد في جدة وتخدم أعداداً كبيرة من المشتركين في أحياء وسط جدة.// انتهى //16:18ت م0160