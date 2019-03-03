جدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسكرّمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة اليوم، الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بترجي ، وذلك نظير جهودها في دعم وتطوير قطاع السياحة في المحافظة ، ومشاركتها الفعالة وجهودها المخلصة لانجاح خطط وبرامج الغرفة ، من خلال أعمال ومبادرات ملموسة تدعم مشاريع الاستثمار السياحي.وقدّمت الغرفة درعاً تكريمياً في حفل تدشين مهرجان هيا جدة، لكافة الداعمين للمهرجان في نسخته التاسعة ، وجاء في مقدمتهم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، تسلمه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة محمد بن عبدالله العمري.ونوه بترجي، على الدور التكاملي مابين غرفة جدة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في منطقة مكة المكرمة باعتبار السياحة قطاع منتج، يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني ، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين ، وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة .من جانبه أكد العمري ، أن ما حققه فرع الهيئة بجدة منذ نشأته وانطلاقته الاولى قبل حوالي العقدين من نجاحات وانجازات يعود لشركاته المميزة مع عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية ، ولعل من أبرزها هي غرفة جدة ، وأنه منذ البدايات تم التركيز على أن تكون الشراكة بين الهيئة وغرفة جدة كبيرةً ، وذلك لسببين الأول لاهمتيها الاقتصادية كونها بيت تجار جدة ، ومن جهة ثانية تركيزها ودعمها للمسؤولية المجتمعية من خلال العديد من المهرجانات والفعاليات المتنوعة ، حيث عملت الهيئة معها جنباً الى جنب في مختلف المجالات.// انتهى //16:19ت م0161