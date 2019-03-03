القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا عند إغلاق تعاملات اليوم، متأثرة بحالة الترقب التي تشهدها السوق للعديد من الأحداث المتعلقة بعروض الاستحواذ على شركات قيادية بالسوق أو إعلان شركات أخرى نيتها الشطب من البورصة.وقلص مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسبه ليغلق على مكاسب هامشية قدرها 11ر0 في المئة، مسجلًا 6ر14819 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 42ر0 في المئة ليبلغ مستوى 64ر716 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليفقد نحو 39ر0 في المئة من قيمته وينهي التعاملات عند مستوى 88ر1804 نقاط، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 9ر1 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 4ر821 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 34ر1 مليار جنيه .// انتهى //16:20ت م0162