القدس المحتلة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساستنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى المبارك وعدد من قادة العمل الوطني والحراس في محافظة القدس المحتلة.وقال ادعيس في تصريح صحفي : إن الواقع الحالي في القدس في ظل التطورات السياسية الأخيرة، والمؤامرات التي تتعرض لها لربما هي الأكثر خطورة في العصر الحالي منذ احتلالها في العام 1967 .وطالب الوزير الفلسطيني العرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها، مشيدًا بصمود أبناء الشعب تجاه مقدساته، وقضيته، وقيادته، داعياً إلى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام .// انتهى //16:29ت م0164