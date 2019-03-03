الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسزكت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوا بالمكتب ، ورئيسا للجنة التعليم لأربع سنوات قادمة .جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقدت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك ، وجرى من خلالها جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية وانتخاب رئيس جديد للأعوام الأربع المقبلة.وكان سموه قد حضر أمس فعاليات الاجتماع الـ38 ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأولمبية التايلندية براويت ونغسوان .وضم الوفد الرسمي للمملكة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية ، كذلك عضو اللجنة الأولمبية وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي .// انتهى //16:30ت م0167