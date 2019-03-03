رياضي / الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي تزكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضواً بالمكتب
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
زكت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عضوا بالمكتب ، ورئيسا للجنة التعليم لأربع سنوات قادمة .
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية الـ 38 للمجلس الأولمبي الآسيوي الذي عقدت اليوم في العاصمة التايلندية بانكوك ، وجرى من خلالها جلسة عمل مطولة لأعضاء اللجان الأولمبية الآسيوية وانتخاب رئيس جديد للأعوام الأربع المقبلة.
وكان سموه قد حضر أمس فعاليات الاجتماع الـ38 ، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء التايلندي وزير الدفاع رئيس اللجنة الأولمبية التايلندية براويت ونغسوان .
وضم الوفد الرسمي للمملكة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد عضو مجلس الإدارة مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية ، كذلك عضو اللجنة الأولمبية وكيل الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات الدكتور رجاءالله السلمي .
// انتهى //
16:30ت م
0167