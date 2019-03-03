الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم (الأحد)، الحملة التوعوية والتعريفية للمنصة الإلكترونية الموحدة "ممارس بلس"، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات للممارسين الصحيين الإلكترونية دون الحاجة القدوم إلى مقر الهيئة.وأوضح نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن عبدالله السلطان في كلمة له خلال المناسبة، أن منصة "ممارس بلس" تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتأكيداً لاستراتيجية الهيئة التي تتمحور حول رعاية العميل، وتحقيق تجربة متميزة للعميل، وذلك من خلال تحقيق الحوكمة الإلكترونية، وتحقيق مبدأ الريادة في تقنية المعلومات.وأشار إلى أن التحول الرقمي من أهم المبادرات ومحاور التغيير التي تقودها "الهيئة"، التي تهدف الى الأتمتة الفعالة و المتكاملة لكافة أعمال الهيئة، وذلك لتحقيق بيئة عمل أفضل من خلال الانسيابية في إجراءات العمل و التفاعل المتبادل بين الأنظمة الداخلية و الخارجية ، و التواصل و الربط مع الجهات الداخلية و الخارجية ذات العلاقة ، و جمع البيانات المهمة من مصادرها و تقديمها بطريقة دقيقة و إبداعية للمستفيدين من داخل الهيئة و خارجها و استخدام هـذه البيانات في رفع مستوى الخدمة و صناعة القرار داخل الهيئة و خارجها، و يعد ممارس بلس أحد أهم الخطوات الأساسية و الرئيسية في التحول الرقمي.يذكر أن يمكن للممارسين الصحيين من داخل وخارج المملكة الدخول على منصة ممارس بلس، عبر الرابط https://smex12-5-en-ctp , المتوافقة مع كافة أنظمة متصفحات الإنترنت لأجهزة الحاسب أو الأجهزة الذكية، والتقديم على كافة الخدمات المتاحة بطريقة إلكترونية متكاملة.من جهته، قدم المدير التنفيذي للابتكار والتقنية محمد الثنيان، عرضا تعريفيا لمميزات النظام الالكتروني ممارس بلس وما يقدمه من خدمات للممارسين الصحيين.حضر حفل تكريم موظفو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الذين عملوا على تنفيذ المنصة الإلكترونية ممارس بلس.// انتهى //16:33ت م0168