بيروت 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستواصلت الاختراقات التي تقوم بها البحرية الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من خلال الدوريات التي تقوم بها الزوارق الحربية التابعة لها داخل المياه الإقليمية اللبنانية.وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم بأن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين ولمسافة أقصاها حوالي 685 مترًا.وأشار البيان الى أنه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //18:00ت م0201