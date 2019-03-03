الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستنطلق غدا الإثنين مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بمباراة واحدة تجمع بين الجيل وأبها.ويستضيف الجيل، الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 33 نقطة، نظيره أبها المتصدر بـ49 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وتستأنف الثلاثاء، مباريات الجولة بأربع لقاءات تجمع بين الشعلة والكوكب، والعروبة مع الطائي، وهجر أمام الجبلين، وجدة مع ضيفه ضمك.وعلى ملعبه يستضيف الشعلة، صاحب المركز العشرين برصيد 22 نقطة، نظيره الكوكب الخامس عشر في جدول الترتيب بـ33 نقطة ، ويلتقي العروبة، التاسع عشر برصيد 22 نقطة مع ضيفه الطائي الثالث عشر بـ33 نقطة، بينما يستضيف هجر الثاني عشر بـ34 نقطة نظيره الجبلين العاشر بـ35 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.وفي ختام مباريات بعد غد ، يلتقي جدة الخامس برصيد 39 نقطة، مع ضيفه ضمك الوصيف بـ45 نقطة، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.وتختتم لقاءات الجولة بـ5 مباريات يوم الأربعاء المقبل، تجمع بين المجزل والعدالة، والوشم مع العين، ونجران أمام الأنصار، والنهضة مع الخليج، والنجوم أمام القيصومة.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، يلتقي المجزل التاسع برصيد 35 نقطة، مع ضيفه العدالة الثالث بـ45 نقطة، بينما يواجه الوشم الثامن عشر بـ27 نقطة نظيره العين السابع عشر برصيد 29 نقطة ، ويستضيف نجران السابع برصيد 35 نقطة، نظيره الأنصار الحادي عشر بـ34 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ويلتقي النهضة سادس جدول الترتيب بـ37 نقطة، مع ضيفه الخليج الرابع برصيد 40 نقطة،وتختتم مباريات الجولة باللقاء الذي يجمع بين النجوم الثامن بـ35 نقطة ونظيره القيصومة السادس عشر برصيد 32 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.// انهى //18:22ت م0204