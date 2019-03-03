عدن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس , دورات إدارة المشروعات الريادية لمعيلات الأسر ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.وستتلقى أكثر من 50 متدربة من مديريتي خور مكسر و التواهي طرق ومهارات تسويق المنتجات التي يعملن على إنتاجها في مجالات الخياطة والكوافير وصناعة الكعك والمعجنات وصناعة البخور والإسعافات الأولية وصيانة الجوالات ، لمساعدتهن في تحسين الوضع المعيشي لأسرهن.و أكد ضابط التدريب والتأهيل المهني في المشروع الدكتورة أسماء الشقري أن المشروع مستمر في دعم وتأهيل المعيلات من خلال البرامج والأنشطة التي ينفذها في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية.// انتهى //18:22ت م0205