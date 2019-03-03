اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن دورات إدارة المشروعات الريادية لمعيلات الأسر في مديريتي خور مكسر والتواهي بعدن
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
عدن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن أمس , دورات إدارة المشروعات الريادية لمعيلات الأسر ضمن البرامج التدريبية بقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش في اليمن.
وستتلقى أكثر من 50 متدربة من مديريتي خور مكسر و التواهي طرق ومهارات تسويق المنتجات التي يعملن على إنتاجها في مجالات الخياطة والكوافير وصناعة الكعك والمعجنات وصناعة البخور والإسعافات الأولية وصيانة الجوالات ، لمساعدتهن في تحسين الوضع المعيشي لأسرهن.
و أكد ضابط التدريب والتأهيل المهني في المشروع الدكتورة أسماء الشقري أن المشروع مستمر في دعم وتأهيل المعيلات من خلال البرامج والأنشطة التي ينفذها في مختلف مديريات ومحافظات الجمهورية.
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18:22ت م
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