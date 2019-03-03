أعزاز 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية لتقديم الإشراف الفني البيطري , كما نفذ دورات توعوية بيطرية للمستفيدين في منطقة أعزاز بمحافظة حلب، وذلك ضمن مشروع دعم الثروة الحيوانية في سوريا.ويستفيد من المشروع الأسر الأشد احتياجًا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية ، اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //18:22ت م0206