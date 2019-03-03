لاجوس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستصدر فريق النجم الساحلي التونسي مؤقتا المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري اليوم في الجولة الرابعة بالمجموعة.وارتفع رصيد النجم إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي، الذي يحل ضيفا على ساليتاس البوركيني، الأخير بنقطتين، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها ، وتجمد رصيد إينوجو رينجرز عند أربع نقاط في المركز الثالث .// انتهى //18:22ت م0207