رياضي / النجم الساحلي يتفوق على إينوجو النيجيري في كأس الاتحاد الأفريقي
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
لاجوس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
تصدر فريق النجم الساحلي التونسي مؤقتا المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه إينوجو رينجرز النيجيري اليوم في الجولة الرابعة بالمجموعة.
وارتفع رصيد النجم إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي التونسي، الذي يحل ضيفا على ساليتاس البوركيني، الأخير بنقطتين، في وقت لاحق اليوم بالجولة ذاتها ، وتجمد رصيد إينوجو رينجرز عند أربع نقاط في المركز الثالث .
// انتهى //
18:22ت م
0207