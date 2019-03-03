الدرب 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان غداً, ندوة بعنوان "جهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة"، يلقيها كل من علي بن محمد النعمي, وخالد بن أحمد النماري, وذلك بجامع الجوهرة بمحافظة الدرب.وتأتي الندوة التي ستقام بعد صلاة المغرب، ضمن ندوات مبادرة المنطلقات والأبعاد الشرعية لجهود المملكة في نصرة قضايا الأمة, التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي في مختلف محافظات المنطقة.// انتهى //18:23ت م0208