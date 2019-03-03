الباحة 26 جمادى الآخرة 1440هـ الموفق 03 مارس 2019م واسدشن محافظ العقيق الدكتور فيحان بن حمود العطاوي العتييي، اليوم فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بالمحافظة، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019.ونوه مشرف الفريق بمحافظة العقيق عبدالله بن سفر الغامدي عن أبرز إنجازات الفريق والمعتمد من قبل وزارة الداخلية تحت مظلة الدفاع المدني, وما يحمله من رؤية في ريادة العمل التطوعي وفق منهج احترافي محلي ودولي, مؤكداً أنه يقوم على أهداف تحقيق المساندة الفعالة في حالة الطوارئ, وتنمية الأواصر الاجتماعية وترسيخ مفهوم التكافل والمسؤولية الاجتماعية والعمل بروح الفريق الواحد, إلى جانب الاحترافية في العمل التطوعي بكفاءة فعالة وعالية.من جهته أكد محافظ العقيق أهمية العمل التطوعي ونشر ثقافته لكونه يعزز تكافل المجتمعات وانتشار القيم الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع, مع أهمية استثمار طاقات شباب وفتيات الوطن في الأعمال التطوعية, متمنياً للجميع التوفيق في خدمة الوطن الغالي.//انتهى//18:55ت م0215