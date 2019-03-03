الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسشارك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري في اجتماع الجمعية العامة للأمناء العامين للبرلمانات العربية السابع والثلاثين الذي بدأت أعماله في العاصمة الأردنية عمّان اليوم على هامش المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.وبدأ الاجتماع بكلمة لأمين عام مجلس الأمة الكويتي رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية علام الكندري رحب فيها بمعالي الأمين العام لمجلس الشورى , وأمناء البرلمانات والمجالس العربية.وجرى خلال الاجتماع انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية طبقًا للمادة 30 من النظام الأساسي للجمعية, وتحديد موضوعات الاجتماع القادم للجمعية.// انتهى //19:20ت م0222