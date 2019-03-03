الرياض 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسدشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم, مركز الاتصال الجديد للمركز الوطني للقياس.وأوضح المتحدث الرسمي لمركز " قياس " مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد، أنه خلال التدشين تم تقديم عرضاً عن إنجازات مركز التواصل شملت الرد على ما يزيد عن 2 مليون اتصال ، وتشغيل نظام تذاكر داخلي، وتطوير تطبيق على الويب وآخر على الأجهزة الذكية لدعم المستفيدين مرتبط في عمله بنظام التذاكر الداخلي، وتأسيس معايير لتقييم أداء ممثلي خدمات المستفيدين، والتطوير المستمر للحقائب التدريبية، وتوعية المستفيدين عن اختبارات المركز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتشغيل نظام ذكاء الأعمال للتقارير، وتطوير خدمة الرد الآلي التفاعلي للمكالمات.وقدم مدير الاتصال والاعلام شكره لسمو رئيس الهيئة على مايحضى به المركز من دعم وتوجيهات من سموه للارتقاء وتوفير كافة الخدمات لجميع المستفيدين .وأضاف ، أنه استكمالًا لخطوات النجاح التي خطاها مركز التواصل خلال السنوات الماضية، تم تحديد مجموعة جديدة من الأهداف ليعمل على تحقيقها خلال العام الحالي 2019م، ومنها إضافة خدمة الشات التفاعلي، وتطوير تطبيق الأجهزة الذكية والتطبيق على الإنترنت، وتطوير الرد الآلي وذلك بإضافة خدمات تفاعلية جديدة تسهل الحصول على المعلومات والخدمات.يذكر أن مركز التواصل يعد من خطط التطوير والبناء التي يتبناها المركز الوطني للقياس في إداراته المختلفة ، والتي تأتي من الحرص البالغ على تحقيق رضا المستفيدين، وتقديم خدمات تناسب أهمية مركز قياس الإقليمية والعالمية، وتليق باسم المملكة ورؤيته الطموحة نحو تطوير التعليم.// انتهى //19:22ت م0223