الصياهد 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسأكد عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم خالد النفيعي، أن ما سمعه عن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في المواسم السابقة والمقام في الصياهد الجنوبية، أجبره أن يأتي لمشاهدته على أرض الواقع في نسخته الثالثة .وأضاف النفيعي خلال زيارته للقرية السعودية للإبل "سمعة المهرجان أصبحت تتداول على مستوى العالم, ومهرجان المؤسس ليس للسعوديين فقط، بل هذا المهرجان لجميع أهالي الخليج لأنه ضخم، ولقد شاهدنا عروضًا وفعاليات مبهرة, لم أشاهدها في أي مكان بالعالم،وتجعلنا كخليجيين نفتخر بها عندما نظهر حضارتنا للعالم بهذا الشكل المميز".ولفت عضو مجلس النواب البحريني أن اهتمام الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعو وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود " حفظهما الله " ، جعل المهرجان يتميز أكثر، حيث يعزز المهرجانات الاقتصاد للمملكة العربية السعودية ويستقطب السياح من شتى أنحاء العالم .وختم قائلاً: "الاهتمام الكبير والجوائز الضخمة التي أعلنت للمتسابقين في عروض المزاين وسباقات الهجن، يحفزان أهالي البحرين والخليج بشكل عام على الحفاظ على حضارتهم من أجل خوض هذا التنافس والمشاركة فيه ".// انتهى //19:25ت م0224