العيص 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساحتفى الدفاع المدني بمحافظة العيص اليوم، باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا", بحضور المحافظ فيصل الحويفي, وذلك بفرع الكلية التقنية بالمحافظة.وأوضح مدير ادارة الدفاع المدني بالعيص النقيب محمد سعد الجهني أن الفعاليات تشمل استعراض لآليات الدفاع المدني ومشاركات متنوعة لعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة, إلى جانب فعاليات تثقيفية وتوعوية للتعريف بأهمية كاشف الدخان، مُشيراً إلى أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية وهم الأطفال، بهدف الحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو المرافق العامة التي يرتادونها.ودعا جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين للاهتمام بسلامة الأطفال والأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف بكاشف الدخان المصاحب للفعاليات, وتوعية وتثقيف الأطفال وتعليمهم على كل ما يسهم بحمايتهم من المخاطر بإذن الله.يُذكر أن المعرض المصاحب للفعاليات يشتمل على جناح للدفاع المدني وأجنحة أخرى للجهات الحكومية، كما يتضمن مسرحًا عامًا, بالإضافة إلى توزيع البروشورات التوعوية والهدايا, وإقامة المسابقات الثقافية.// انتهى //19:27ت م0225