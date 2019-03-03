باريس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسعزز فريق ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على ديجون بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .ورفع ليل رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ديجون عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير .وتغلب فريق نيس على ستراسبورج بهدف دون رد ، وتعادل جانجون ونانت سلبيا .// انتهى //19:32ت م0227