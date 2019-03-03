رياضي / ليل يفوز على ديجون بالدوري الفرنسي لكرة القدم
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
باريس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
عزز فريق ليل تواجده في المركز الثاني بالدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على ديجون بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .
ورفع ليل رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد ديجون عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير .
وتغلب فريق نيس على ستراسبورج بهدف دون رد ، وتعادل جانجون ونانت سلبيا .
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19:32ت م
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