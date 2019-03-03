تونس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسانهزم نادي شبيبة القيروان في ميدانه امام ضيفه الاتحاد المنستيري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب القيروان لحساب الجولة 16 من الدوري التونسي لكرة القدم .وفي قابس تعادل مستقبل قابس مع ضيفه اتحاد تطاوين بهدف لكل منهما، فيما استمر الترجي الرياضي في مقدمة الترتيب بـ37 نقطة يليه البنزرتي (16 مقابلة) والصفاقسي الذي تنقصه مقابلة بـ31 نقطة فالنجم الساحلي (14 مقابلة ) بـ27 نقطة .// انتهى //19:34ت م0229