لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستغلب فريق تشلسي على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ويعد الفوز الثاني تواليا لتشلسي ليعزز موقعه في المركز السادس برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة أرسنال المتعادل مع توتنهام 1-1 السبت، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي خطف المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-2 السبت أيضا، علما بأن تشلسي يملك مباراة مؤجلة ، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة بالمركز ماقبل الأخير .وتختتم الجولة لاحقا بمباراة إيفرتون مع ليفربول.// انتهى //19:45ت م0230