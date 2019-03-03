رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : فوز تشيلسي على فولهام بهدفين
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
لندن 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
تغلب فريق تشلسي على مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
ويعد الفوز الثاني تواليا لتشلسي ليعزز موقعه في المركز السادس برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة أرسنال المتعادل مع توتنهام 1-1 السبت، ونقطتين خلف مانشستر يونايتد الذي خطف المركز الرابع الأخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-2 السبت أيضا، علما بأن تشلسي يملك مباراة مؤجلة ، وتوقف رصيد فولهام عند 17 نقطة بالمركز ماقبل الأخير .
وتختتم الجولة لاحقا بمباراة إيفرتون مع ليفربول.
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19:45ت م
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