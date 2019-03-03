عام /مدير شرطة القصيم يزور المحكمة العامة والمحكمة الجزائية بالقصيم
الأحد 1440/6/26 هـ الموافق 2019/03/03 م واس
بريدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واس
زار مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي , اليوم ، رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني .
كما زار رئيس المحكمة الجزائية بالقصيم فضيلة الشيخ عمر بن عبدالله الحسن .
وشهدت هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العدلية وفقاً للمهام والأدوار المناطة بكل جهة وآلية تنفيذها.
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19:46ت م
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