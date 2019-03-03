بريدة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسزار مدير شرطة منطقة القصيم العميد علي بن حسن بن مرضي , اليوم ، رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ ابراهيم بن عبدالله الحسني .كما زار رئيس المحكمة الجزائية بالقصيم فضيلة الشيخ عمر بن عبدالله الحسن .وشهدت هذه اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات العدلية وفقاً للمهام والأدوار المناطة بكل جهة وآلية تنفيذها.// انتهى //19:46ت م0232