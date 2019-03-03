بغداد 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسالتقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين وما نواجهه من تحديات جسام على صعيد الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ودعم صمود أهلها وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة من قبل المتطرفين وبدعم وإسناد من حكومة الاحتلال بهدف طمس هوية القدس وتغيير طابعها الحضاري والتاريخي.وأشارت إلى أن الرئيس عباس بحث مع رئيس الوزراء العراقي جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين الشقيقين، والعلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.// انتهى //19:49ت م0234