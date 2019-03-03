تونس 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واساختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت بمقر الأمانة العامة في العاصمة التونسية اليوم .وقرر المجلس في ختام أعماله وبناء على اقتراح هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس ، منح وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، امتناناً لجهوده القيمة في مجال تعزيز الأمن العربي وخدمة القضايا العربية العادلة وإسهاماته المشهودة في تكريس روح الأخوة والتضامن بين الدول العربية وتقديراً لكفاءته العالية وعرفاناً بحنكته الكبيرة التي تجلت في كل المناصب التي تقلدها بكل جدارة واقتدار .كما قررت الهيئة منح وسام الأمير نايف من الدرجة الأولى في دورته الأولى لمعالي السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجمعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية رئيس الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، تقديراً لجهوده القيمة في تعزيز مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وعرفانا بالرعاية الكريمة التي توليها الجزائر لمجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة .وأكد الوزراء الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة .واعتمد المجلس خطة مرحلية تاسعة للإستراتجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، وخطة مرحلية ثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، إضافة إلى خطة مرحلية خامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية " الدفاع المدني " .كما اعتمد المجلس توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس خلال عام 2018 م ، ونتائج الاجتماعات المشتركة التي انعقدت خلال العام نفسه .واعتمد المجلس كذلك التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2018 م ، معرباً عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة ورئيس الدورة السادسة والثلاثين للمجلس على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة وللجهود التي يبذلها سموه الكريم في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي .كما اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة ، ووجه الشكر للأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج الأمانة العامة ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس .وفي إطار مزيد توطيد العلاقات بين الدول العربية وتوثيق التعاون القائم بينها على المستوى الأمني ، دعا المجلس وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لكل من شرطة جمهورية القمر المتحدة ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية لمساعدتهما على أداء المهام الموكلة إليهما.// انتهى //20:21ت م0235