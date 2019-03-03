إشبيلية 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستقدم فريق خيتافي إلى المركز الرابع بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1، في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم .ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة وصعد للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 36 في المركز السابع ،ويلعب لاحقا ريال سوسييداد مع أتلتيكو مدريد، وفالنسيا مع أتلتيك بلباو، وتختتم الجولة غدًا بلقاء ليغانيس مع ليفانتي.// انتهى //20:41ت م0242