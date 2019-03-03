المدينة المنورة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا التابعة للإدارة العامة لشؤون الخدمية، متابعة تأمين وتخزين ومعالجة ماء زمزم عن طريق الحافظات والخزانات والمشربيات، بحيث يقدم للزوار والملصين سليمًا ومبردًا داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب في جميع المواقع.وأوضح مدير إدارة السقيا يوسف بن قالط العوفي، أن الإدارة تعمل على متابعة تحليل مياه زمزم بصفة دورية في مختبر الوكالة، ومتابعة ما يخص تعبئة الحافظات بماء زمزم المبرد وغير المبرد، وأماكن توزيعها ونظافتها ونظافة مواقعها، ومتابعة موقع ماء زمزم السبيل في الساحة الغربية، المخصص لتعبئة ماء زمزم للأفراد والمساجد، والإشراف على نظافة العربات المخصصة لنقل حافظات زمزم، مع متابعة التزام عمال المقاول بالاشتراطات الصحية أثناء تعبئة الحافظات بمياه زمزم.كما تعمل الإدارة من خلال أعمالها الخدمية على زيادة كمية ماء زمزم الواردة من مكة المكرمة، لتصل إلى 300 طن في اليوم، وزيادة أعداد الحافظات لتصل إلى 13000 حافظة مبرد وغير مبرد، وزيادة نقاط التعبئة الفرعية داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته، ليصل عدد نقاط التعبئة إلى 12 نقطة تعبئة، ومن أهمها نقطة باب مكة، وتقع في الجهة الجنوبية، وتتبع للخزان الشرقي، وتتسع لما يقارب 200 حافظة في وقت واحد، وتخدم التوسعة الشرقية وقسم النساء الشرقي ونقطة باب الملك سعود ـ رحمه الله ـ الداخلي، وتقع في وسط المسجد النبوي، وتتسع لما يقارب 200 حافظة في وقت واحد، وتخدم الحرم والتوسعة الأولى والتوسعة الغربية، ونقطة باب قباء وتقع في الجهة الجنوبية للتوسعة الغربية، وتتبع للخزان الغربي، وتتسع لما يقارب 200 حافظة في وقت واحد، وتخدم التوسعة الغربية وقسم النساء الغربي وساحات السلام، نقطة التعبئة 34 و8 في السطح وتقع في رواق السطح الشرقي ورواق السطح الغربي، وتتسع لما يقارب 500 حافظة في وقت واحد.وتقوم إدارة السقيا بتهيئة المشربيات في عموم الساحات، والتي يبلغ عددها 60 مشربية حيث تحتوي كل مشربية على 21 أو 12 صنبورًا وعدد 40 أو 24 حامل كاسات، إضافة إلى تأمين كاسات الشرب التي تصل إلى 400 كرتون في اليوم الواحد، ما يعادل 800,000 كاسة موزعة داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.// انتهى //20:44ت م0243