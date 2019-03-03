القاهرة 26 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 03 مارس 2019 م واسنفذت مصر وفرنسا تدريبًا جويًا مشتركًا، يستمر عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك فى إطار دعم العلاقات العسكرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.وقال المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان له اليوم، إن التدريب بدأ بعقد عدد من المحاضرات النظرية لمرحلة "ما قبل الطيران" وذلك لتوحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من كلا الجانبين.كما اشتمل التدريب على تنفيذ العديد من طلعات القتال الجوي المشترك، والتدريب على مختلف أساليب القتال الجوي، لصقل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية بكفاءة عالية، كما تضمن الإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية جوية مشتركة للدفاع عن الأهداف الحيوية ومهاجمة عدد من الأهداف المعادية وتدميرها.يشار إلى أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه لمقاتلات "رافال" متعددة المهام، بما يعكس قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.//انتهى//20:46ت م0244